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Ремонт дороги Раздольное–Хасан в Приморском крае завершится в ноябре

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Асфальтирование автомобильной дороги Раздольное–Хасан в Приморье завершат в ноябре. Всего будет отремонтировано 7,5 км этой трассы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время специалисты Примавтодора приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. За несколько дней было уложено более 1 тыс. тонн, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

После укладки верхнего слоя асфальта рабочим предстоит нанести разметку, установить барьерное ограждение, провести устройство обочин, установить дорожные знаки. Отметим, что дорогу во время ремонта укрепили, теперь она выдержит нагрузку современного большегрузного транспорта.

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