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Вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис умер в возрасте 63 лет
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Вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис умер в возрасте 63 лет

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Вокалист лондонской рок-группы The Outfield Тони Льюис умер на 63-м году жизни, сообщает во вторник, 20 октября, газета Mirror.

Отмечается, что музыкант скончался скоропостижно, однако причины смерти пока не разглашаются.

Группа The Outfield, выступавшая на стыке поп-рока и нью-вейва, была основана в 1984 году. Наибольшую славу коллективу принесла песня Your Love, которая достигла шестой строчки хит-парада Billboard Hot 100 и стала визитной карточкой исполнителей. Эта композиция была включена в дебютный альбом группы Play Deep, выпущенный в 1985 году и трижды получивший «платиновый» статус в США после того, как было продано более 3 млн его копий.

В 1987 году The Outfield представила публике второй альбом Bangin, который был удостоен «золотого статуса» вследствие продажи более 500 тыс. копий этой пластинки. Всего группа записала 9 альбомов, последний из которых — Replay — вышел в 2011 году.

Сам Льюис в 2018 году выпустил сольный альбом Out of Darkness. До последнего времени музыкант жил в своем доме в окрестностях Лондона.

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