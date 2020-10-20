УЕФА приостановил проведение матчей в Армении и Азербайджане

По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за военного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республики временно прекращено проведение матчей на территории Армении и Азербайджана. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе организации.

Футбольные федерации обеих стран обязаны предоставить альтернативные стадионы для проведения домашних матчей под эгидой УЕФА.

На данный момент подобное решение не затрагивает проведение в Баку летом 2021 года матчей чемпионата Европы по футболу. Столица Азербайджана должна принять три матча группового этапа, а также одну четвертьфинальную встречу турнира.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Конфликт впервые разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах, население которой преимущественно составляли армяне, покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, однако всё еще считает территорию своей.