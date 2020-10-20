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Около 1 тыс. человек присоединились к субботникам в Орле

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До 31 октября в Орле будут проводить месячник благоустройства. В мероприятиях уже приняли участие около 1 тыс. человек из трудовых и образовательных коллективов.

В городе планируют высадить молодые деревья и кустарники, убрать мусор и листву с улиц, дорог и берегов водоемов. Также горожане ликвидируют несанкционированные свалки. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Уборка проведена на 6,4 га территорий зеленых зон, а также на 8,3 км берегов рек. Вывезено 348 кубометров мусора и ликвидировано семь незаконных свалок.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки традиционный большой субботник не состоялся.

Ранее сообщалось, что месячник благоустройства объявили в октябре в Пскове. Всех желающих принять участие в уборке обеспечивают инвентарем, а контейнеры для сбора мусора предоставляет региональный оператор.

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