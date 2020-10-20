Ограничения на продажу алкоголя в жилых домах одобрили в Севастополе

Депутаты законодательного собрания Севастополя приняли закон о запрете продажи алкогольных напитков в заведениях, расположенных в многоквартирных домах или вблизи них. Речь идет о барах и кафе площадью менее 50 кв. м.

По словам начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова, за последние три года увеличилось число жалоб от жильцов многоквартирных домов по поводу нарушений в деятельности заведений общепита. Особенно часто граждане обозначали проблему появления «наливаек» на первых этажах домов. Кирпичников отметил, что нередко продажа ведется в круглосуточном режиме, что становится причиной конфликтных ситуаций.

Депутат Евгений Дубовик сообщил, что предпринимательское сообщество просило не поддерживать данный законопроект. Он заявил, что закрытие заведений приведет к потере более 1 тыс. рабочих мест, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Председатель городского парламента Владимир Немцев отметил, что летом законопроект не был принят для того, чтобы у предпринимателей была возможность отработать курортный сезон. Число жалоб летом только возросло.

Законопроект был принят сразу в двух чтениях.