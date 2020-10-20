Орешкин указал на необходимость модернизации ВТО

Международные организации, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), следует модернизировать для создания доверия между государствами. Об этом во вторник, 20 октября, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«Все участники процесса, к сожалению, должны созреть для того, чтобы вновь сесть за стол переговоров, вновь обсуждать, как модернизировать, реформировать такие организации как ВТО, МВФ, другие международные институты», — сказал он в интервью «России 24».

По словам Орешкина, только через общение и совместный поиск решений проблемы можно выстроить новую атмосферу доверия. Однако, как полагает он, от этой точки, где процесс развития переходит в позитивный, еще далеко.

Год назад Орешкин, тогда занимающий пост главы Минэкономразвития, заявил о плачевном состоянии ВТО. Тогда он отметил, что работа по ее реформированию идет тяжело.

ВТО создали 1 января 1995 года c целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В нее входят более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Роccия.