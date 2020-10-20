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Орешкин указал на необходимость модернизации ВТО

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Международные организации, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), следует модернизировать для создания доверия между государствами. Об этом во вторник, 20 октября, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

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«Все участники процесса, к сожалению, должны созреть для того, чтобы вновь сесть за стол переговоров, вновь обсуждать, как модернизировать, реформировать такие организации как ВТО, МВФ, другие международные институты», — сказал он в интервью «России 24».

По словам Орешкина, только через общение и совместный поиск решений проблемы можно выстроить новую атмосферу доверия. Однако, как полагает он, от этой точки, где процесс развития переходит в позитивный, еще далеко.

Год назад Орешкин, тогда занимающий пост главы Минэкономразвития, заявил о плачевном состоянии ВТО. Тогда он отметил, что работа по ее реформированию идет тяжело.

ВТО создали 1 января 1995 года c целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В нее входят более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Роccия.

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