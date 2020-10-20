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Подозреваемый в мошенничестве глава Выборгского района ушел в отставку

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Глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов, которого подозревают в хищении минимум 700 млн рублей из бюджета, ушел с должности. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает официальный портал МО «Выборгский район».

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Как уточняется, накануне в совет депутатов Выборгского района поступило повторное заявление об увольнении главы администрации.

«Учитывая то, что в настоящий момент Геннадий Орлов не имеет возможности руководить администрацией, глава МО «Выборгский район» Дмитрий Никулин удовлетворил заявление и подписал распоряжение о досрочном сложении полномочий главы администрации», — говорится в публикации.

На данный момент обязанности главы администрации исполняет заместитель Орлова Николай Шишкин.

По данным телеканала 78, СК подозревает, что Орлов вывел из казны Выборгского района не менее 700 млн рублей.

По данным следствия, Орлов вступил в сговор с экс-председателем комитета финансов Александром Болучевским и предпринимателем Алексеем Котляренко. Они использовали документы, в которых содержались ложные сведения о якобы выполненных работах по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений. Тем временем деньги они перевели на счета подконтрольных юридических лиц.

Орлов был отправлен под домашний арест. Болучевский и Котляренко — в СИЗО.

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