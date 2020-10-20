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В России в сентябре на 9 % выросли продажи новых люксовых автомобилей

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В сентябре 2020 года россияне приобрели 93 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 9% больше, чем за такой же период прошлого года. В сентябре 2019 года жители страны купили 85 таких машин. Об этом 20 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В лидерах — Bentley и Mercedes-Benz Maybach S-Class. В первый осенний месяц 2020 года на российском рынке было продано по 33 таких автомобиля. При этом британский бренд продемонстрировал рост на 74%, а немецкий — на 18%.

Также жители страны в сентябре стали обладателями 15 новых машин Lamborghini, 10 Rolls-Royce, 1 Ferrari и 1 Maserati.

Эксперты агентства также отметили, что по итогам 9 месяцев рынок в данном сегменте пока находится в минусе. Так, в январе–сентябре был приобретен 841 люксовый автомобиль, что на 12% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

19 августа сообщалось, что автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил россиян о росте цен на автомобили и падении продаж к концу года.

Он рассказал, что в июле из-за пандемии наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с 2019 годом, однако на данный момент они более или менее спокойны. При этом эксперт уверен, что под конец года продажи упадут по меньшей мере на 20%.

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