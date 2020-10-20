В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Исландии. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 17 км к югу от столицы страны Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 10 км.

Несколько повторных толчков было зафиксировано после землетрясения. Пока данные о разрушениях и пострадавших не поступали, уточняет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали в районе Восточных Алеутских островов (американский штат Аляска). Эпицентр подземных толчков находился примерно в 91 км к юго-востоку от небольшого города Санд-Пойнт на Аляске, с населением около 1 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 41 км, сообщается на сайте aif.ru.

После землетрясения были зафиксированы несколько афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,9. Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами объявил о существовании угрозы цунами.