Власти Варшавы отказались от празднования Нового года из-за COVID-19

В Ирландии вводят шестинедельный карантин. С нуля часов 21 октября будет запрещено уходить от дома более чем на 5 км. Пабы, бары и рестораны смогут работать исключительно на вынос.

Власти Варшавы отказались от празднования Нового года из-за роста числа заболевших COVID-19. В польской столице отменили все традиционные мероприятия.

В Испании на 15 дней изолируют целый регион. Границу с автономной областью Наварра закроют 22 октября. Также власти временно остановят работу кафе и ресторанов.

На Украине наоборот ослабили ограничения в нескольких областях. Несмотря на рост заболеваемости, власти не будут закрывать детсады, торговые центры и магазины. Также в городах решили не останавливать общественный транспорт.

Рестораны Нью-Йорка на 90 дней ввели сбор за коронавирус. Плата составляет не больше 10% от счета, и она рассчитана на помощь заведениям в период пандемии. Надбавка не распространяется на доставку или еду навынос.