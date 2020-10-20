Памятник природы «Заколдованный лес» создадут в Рязанской области

В Рязанской области планируют создать памятник природы «Заколдованный лес». Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 20 октября на сайте ведомства.

Как сообщает РИА «7новостей», «заколдованный» или «пьяный» лес находится в Тырновском сельском поселении Шиловского района. Свое название место получило за счет необычной форме деревьев.

Теперь лес получит значение памятника природы областного значения. Его общая площадь составляет 5,04 га.

Паспорт памятника должно разработать и утвердить министерство природопользования Рязанской области. Контролировать реализацию постановления будет зампредседателя правительства региона Дмитрий Филиппов.

В июле на Кавминводах началась работа по возвращению горе Машук статуса заповедника. В начале 2020 года площадь памятника природы сократили почти на 70 га, что вызвало протесты общественности. На правительство региона был подан коллективный иск в суд.