Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с варварским убийством французского учителя. Об этом в Кремле сообщили 20 октября.

В ходе телефонного разговора лидеры стран подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

Об убийстве профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуэля Пати стало известно 16 октября: предположительно, поводом для убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель якобы показывал в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений.

Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек.

18 октября очевидцы опубликовали видео момента операции по ликвидации исламиста, убившего профессора. Мужчина не подчинился требованиям правоохранителей, в конце видео раздалась череда выстрелов.

По стране в тот день прошли акции в память о погибшем. В Париже участниками мемориальной акции стали мэр Парижа Анн Идальго, глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и премьер-министр Жан Кастекс, который заявил.

17 октября власти страны объяснили, что не хотели предоставлять статус политических беженцев семье, в которой воспитывался нападавший. Но суд обязал миграционные службы принять выходцев из России чеченского происхождения.