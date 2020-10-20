Московские аптеки начали снижать цены на «Арепливир» от COVID-19

В сети аптек «Столичка» снизилась цена на препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом во вторник, 20 октября, заявили «РИА Новости» в call-центре «Столички».

«Препарат стоит 5,5 тыс. рублей. В упаковке 40 таблеток», ― рассказали агентству.

Однако в «Столичке» добавили, что в настоящее время этот препарат имеется в наличии лишь в одной из московских аптек сети.

При этом в цена на «Арепливир» в аптечной сети «Ригла» составляет 12 371 рубль. Препарат можно купить во многих аптеках, рассказали в call-центре аптеки.

Ранее, 16 октября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что стоимость фавипиравира после регистрации цены снизится минимум в два раза. Цена упаковки в 50 таблеток в субъектах страны составит 5.5 тыс. рублей, включая НДС, без учета региональных надбавок.

В тот же день сообщалось, что Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарства от COVID-19. Так, упаковка «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 мг и количестве 10 шт. будет стоить 1 тыс. рублей; 40 шт. — 4 тыс. рублей; 50 шт. — 5 тыс. рублей.

В свою очередь, стоимость 40 таблеток «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 мг составит 4 тыс. рублей; 100 шт. — 10 тыс. рублей.

Ранее 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента России с членами правительства, что цены на препараты от COVID-19 пересмотрят, из-за того что они попали в перечень жизненно важных и необходимых лекарств.

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