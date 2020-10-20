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В Ростовской области изготовили более 50 тыс. защитных комбинезонов

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Ростовской области с мая по октябрь этого года изготовили более 50 тыс. защитных противовирусных комбинезонов. Об этом сообщает региональное правительство.

«Продукцию доставляют во все регионы, кроме Дальнего Востока. Также каждый день производят до пяти тысяч медицинских халатов и 500 хирургических одноразовых комплектов», — рассказал замглавы региона Игорь Сорокин.

Как отмечает RostovGazeta, изготовленная продукция направляется в медицинские учреждения.

1 октября сообщалось, что в Дрожжановском районе Татарстана начали шить специальные бахилы для медиков, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами. По словам замминистра здравоохранения Республики Татарстан Фариды Яркаевой, раньше в республике не было производителей респираторов и медицинских масок, теперь же их множество.

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