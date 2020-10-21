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Россияне оценили уровень жизни в своих населенных пунктах

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Три четверти опрошенных россиян в целом удовлетворены качеством городской среды и фиксируют позитивные сдвиги в этой сфере. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса ВЦИОМа и Центра социального проектирования «Платформа».

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Согласно данным опроса, позитивных взглядов на условия проживания в своих населенных пунктах придерживается большинство респондентов. «Скорее комфортными» их назвали 72% опрошенных из Москвы и Санкт-Петербурга, 58% участников опроса из городов с численностью населения более 1 млн человек, около 60% опрошенных жителей городов с численностью менее 1 млн человек и 53% жителей сел.

72% респондентов отметили, что их места проживания изменились в лучшую сторону за последние 2–3 года, также 60% опрошенных довольны построенными и реконструкцией старых зданий за последние 3–5 лет.

Также россияне ответили на вопрос о том, задумывались ли они над переездом в другой населенный пункт: 90% респондентов не думали о смене места жительства, 9% хотели бы переехать.

Среди минусов жители больших городов назвали массовую застройку районов, плохую экологию, дефицит социальных сервисов (медицинских учреждений, детсадов).

Жители небольших (менее 100 тыс. населения) городов и сел больше всего недовольны невозможностью найти работу, плохим состоянием дорог и неразвитостью транспортной инфраструктуры.

Судя по данным опроса, уровень участия в благоустройстве населенных пунктов у россиян довольно высок, в особенности среди представителей старших поколений, молодежь чаще воздерживается от участия в этом.

Ранее, 14 октября, «Известия» опубликовали данные соцопроса россиян об уровне желаемого дохода для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

Согласно исследованию, жителям России в среднем в месяц достаточно для счастья 100–150 тыс. рублей. При этом москвичам нужно больше — 150–300 тыс. рублей в месяц.

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