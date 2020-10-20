В Совбезе РФ заявили об уходе террористов в интернет для вербовки

Пандемия коронавируса вынудила террористов всё больше уходить в интернет и учитывать фактор изоляции при вербовке. Об этом 20 октября в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

«Распространение в обществе радикальных настроений в связи с психологическими последствиями повсеместных локдаунов, в том числе депрессией, социальной изоляцией, утратой источников дохода и другими факторами, становятся питательной средой для их пропагандистской и вербовочной деятельности», — сказал он.

По мнению Кокова, пандемия, а также вызванные ей кризисные явления в собществе спровоцировали появление новых угроз безопасности.

Ранее, 22 сентября, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2019 году российским спецслужбам удалось предотвратить 34 террористических акта на транспорте.