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Более 20 пьяных водителей выявили в Волгоградской области за три дня

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На территории Волгоградской области в течение трех дней проводились рейды по выявлению пьяных водителей дорогах. Всего были задержаны 23 человека.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пятеро водителей были пойманы пьяными за рулем повторно. Ранее их уже лишили за это водительских прав.

Задержания злостных нарушителей прошли в Калачевском, Новоаннинском, Фроловском муниципальных районах, а также в Дзержинском и Кировском районах Волгограда. Им грозит лишение свободы до трех лет.

За минувшие сутки в регионе произошло два ДТП с участием пьяных водителей.

1 июля сообщалось, что каждая десятая авария в России происходит при участии пьяного водителя, каждый четвертый участник такого ДТП погибает.

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, большую роль в борьбе с «пьяными» ДТП играют меры профилактики. Так, в последние годы было усилено законодательство в отношении водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде.

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