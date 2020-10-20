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Девочка в Алтайском крае опрокинула на себя кастрюлю с бульоном и погибла

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Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае после гибели трехлетней девочки в результате опрокидывания кастрюли с кипящим бульоном. Об этом во вторник, 20 октября, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 7 октября в селе Алейского района девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящим бульоном и получила ожоги всех частей тела. Через несколько дней ребенок скончался в больнице.

В настоящее время следствие собирает доказательства по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства трагедии. Расследование дела продолжается.

В прошлом году сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку доставили в больницу с сильным ожогом. Ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом.

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