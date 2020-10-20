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США оставили Белоруссию в статусе страны с нерыночной экономикой

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Министерство торговли США решило сохранить статус Белоруссии как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с американским антидемпинговым законом. Об этом сообщается на сайте минторга Соединенных Штатов.

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«Решение министерства проистекает из просьбы правительства Белоруссии пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате решения от 19 октября 2020 года министерство торговли продолжит рассматривать Республику Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах», — отмечают в ведомстве.

В министерстве подчеркивают, что правительство Белоруссии обратилось с просьбой пересмотреть свой экономический статус для упрощения импорта металлопродукции.

В начале февраля Минск попросил Вашингтон снять с республики статус государства с нерыночной экономикой. Агентство «БелТА» со ссылкой на белорусское минэкономики сообщало, что американский минторг начал процедуру пересмотра статуса экономики этого государства. Указывалось, что окончательные результаты могут быть опубликованы в ноябре.

В минэкономики Белоруссии считают, что экономическая политика страны уже многие годы соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр статуса «позволит формально подтвердить то, что существует де-факто», отмечает агентство.

Статус страны с нерыночной экономикой Белоруссия автоматически унаследовала после распада СССР. Он позволяет правительству США для защиты своих предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.

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