Андрей Гурьев возглавил штаб РСПП по борьбе с COVID-19

Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) утвердило генерального директора «ФосАгро» Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 20 октября.

Об утверждении Гурьева в ходе съезда РСПП объявил президент организации Александр Шохин. Он отметил, что Гурьев будет «надежным партнерам» членов союза в вопросах борьбы с коронавирусом. Нового главу совета также представили главе Минздрава России Михаилу Мурашко и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, которые принимали участие в работе съезда.

Шохин напомнил, что ранее должность главы совета занимал он сам. Глава РСПП подчеркнул, что с первых дней пандемии организации совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и властями регионов удалось разработать эффективные протоколы безопасности и защиты сотрудников в новых условиях.

«Был налажен активный обмен опытом между компаниями. РСПП разработал Сборники лучших практик противодействия коронавирусной инфекции на уровне предприятий и регионов. Для мониторинга развития эпидемии был создан Ситуационный центр», — напомнил он.

Гурьев, в свою очередь, пообещал продолжить плодотворную работу и подчеркнул, что вирус никуда не исчез, поэтому сейчас необходимо сохранять существующие меры профилактики до массового производства вакцины от COVID-19.

Ранее, 15 октября, стало известно, что ПАО «ФосАгро», российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, получила Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей.