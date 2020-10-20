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Минтруд заявил о корректировке коэффициента рождаемости в 2020 году

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Минтруд планирует скорректировать суммарный коэффициент рождаемости в 2020 году. Об этом во вторник, 20 октября, заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.

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«Мы видим определенные риски в текущем году по достижению показателей по суммарному коэффициенту рождаемости, а также по коэффициенту рождаемости в отдельных возрастных группах. Соответственно, мы предполагаем, что будем их корректировать в текущем году и уточнять линейку 2021–2023 годов», ― сказала она в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее, 16 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле сосредоточены на том, чтобы минимизировать сокращение населения, а затем выйти на тренд роста.

Он подчеркнул, что население сокращается из-за двух демографических ям, которые были вызваны Великой Отечественной войной и последствиями 1990-х годов.

За день до этого стало известно, что в 2020 году численность населения России может сократиться на 352 тыс. человек и это станет максимумом с 2006 года.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

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