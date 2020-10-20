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В Италии осудили изводившую соседей пожилую пару

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В Италии пожилую пару признали виновной в преследовании соседей по дому в миланском пригороде Сан-Донато-Миланезе и осудили на год и восемь месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщает во вторник, 20 октября, издание Corriere Della Sera.

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В 2015–2017 годах пожилая пара изводила криками и угрозами семью с детьми, проживавшую этажом выше. 80-летний мужчина заявил, что начал противостояние с соседской семьей, потому что он болен, и соседи ему мешали. При этом его 77-летняя жена поддерживала его. В итоге она была признана сообщницей обвиняемого.

Пожилая пара специально громко слушала радио ночами или била палками по потолку. Такое поведение старики объясняли тем, что соседи якобы шумели. Потерпевшие могли рассчитывать на покой лишь за пределами квартиры.

Слова пострадавших были подтверждены соседями по дому, которые были хорошо осведомлены о противостоянии двух семей.

Стариков обязали выплатить €30 тыс. в качестве компенсации ущерба потерпевшим.

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