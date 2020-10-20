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Матч баскетбольной Евролиги между «Зенитом» и «Миланом» перенесен

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Матч пятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между петербургским «Зенитом» и «Миланом» перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в российском клубе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 октября на сайте турнира.

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Игра должна была состояться 22 октября в Санкт-Петербурге, однако, руководство российского клуба обратилось в лигу с просьбой о переносе из-за невозможности набрать восемь игроков для заявки на матч.

По аналогичной причине также были перенесены матчи берлинской «Альбы» против «Басконии» и «Анадолу Эфес» из Турции против французского АСВЕЛ.

Ранее, 13 октября, стало известно о переносе матча регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Зенитом», в связи с тем что у игроков петербургской команды был обнаружен коронавирус.

10 октября пресс-служба команды «Зенит» сообщала о положительных результатах тестов у баскетболистов Артураса Гудайтиса, Владислава Трушкина, Остина Холлинза, Антона Пушкова и массажиста Андрея Козлова.

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