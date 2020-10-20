Прямой эфир

МХТ имени Чехова отменил спектакли «Примадонны» и «ХХ век. Бал» в октябре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МХТ имени Чехова отменил два спектакля в октябре в связи с болезнью артистов. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе театра.

Гений чистой красоты: умерла Ирина Скобцева
Муза и жена Сергея Бондарчука была самой красивой актрисой отечественного кино

20 октября отменяется спектакль «Примадонны», который должен был состояться вместо «Зойкиной квартиры». Также отменяется спектакль «ХХ век. Бал», назначенный на 22 октября на основной сцене.

«Это связано со здоровьем артистов. У них ОРВИ, но мы не можем рисковать», — цитирует представителя пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Возврату подлежат билеты, купленные в кассах театра. Деньги за билеты, приобретенные на сайте театра, автоматически будут возвращены на карты, с которых производилась оплата, уточняет «Москва 24».

16 октября сообщалось, что Московский драматический театр им. А.С. Пушкина со следующей недели переносит все спектакли на декабрь 2020 года.

5 октября Большой театр заявил, что отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского до 28 октября. Эта мера принимается в связи с выполнением указа мэра Москвы от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020