МХТ имени Чехова отменил спектакли «Примадонны» и «ХХ век. Бал» в октябре

МХТ имени Чехова отменил два спектакля в октябре в связи с болезнью артистов. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе театра.

20 октября отменяется спектакль «Примадонны», который должен был состояться вместо «Зойкиной квартиры». Также отменяется спектакль «ХХ век. Бал», назначенный на 22 октября на основной сцене.

«Это связано со здоровьем артистов. У них ОРВИ, но мы не можем рисковать», — цитирует представителя пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Возврату подлежат билеты, купленные в кассах театра. Деньги за билеты, приобретенные на сайте театра, автоматически будут возвращены на карты, с которых производилась оплата, уточняет «Москва 24».

16 октября сообщалось, что Московский драматический театр им. А.С. Пушкина со следующей недели переносит все спектакли на декабрь 2020 года.

5 октября Большой театр заявил, что отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского до 28 октября. Эта мера принимается в связи с выполнением указа мэра Москвы от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.