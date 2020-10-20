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Нарышкин сообщил о возможных протестах после выборов в Молдавии

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Госдепартамент США предписал американскому посольству в Кишиневе настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций в случае переизбрания на должность президента Молдавии Игоря Додона. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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По словам Нарышкина, отчетливо видна работа американцев по подготовке «революционного сценария» для Молдавии после президентских выборов.

«Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — передает его заявление «РИА Новости».

Кроме того, Нарышкин отметил, что США продолжают вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Он обвинил Штаты в «грубых попытках» повлиять на поствыборную ситуацию в Белоруссии и Киргизии.

Игорь Додон 9 сентября заявил, что принял решение баллотироваться на второй срок ради стабильности страны, сообщала «Газета.ру».

В мае Игорь Додон предложил назначить дату выборов заранее, чтобы в стране не возникали спекуляции на тему того, что глава государства пытается отсрочить проведение голосования и продлить свое пребывание в должности. Депутаты молдавского парламента на заседании 21 мая решили, что выборы президента республики состоятся 1 ноября.

Выборы президента Молдавии проходят раз в четыре года. Полномочия Додона истекут 23 декабря.

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