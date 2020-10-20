Нарышкин сообщил о возможных протестах после выборов в Молдавии

Госдепартамент США предписал американскому посольству в Кишиневе настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций в случае переизбрания на должность президента Молдавии Игоря Додона. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, отчетливо видна работа американцев по подготовке «революционного сценария» для Молдавии после президентских выборов.

«Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — передает его заявление «РИА Новости».

Кроме того, Нарышкин отметил, что США продолжают вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Он обвинил Штаты в «грубых попытках» повлиять на поствыборную ситуацию в Белоруссии и Киргизии.

Игорь Додон 9 сентября заявил, что принял решение баллотироваться на второй срок ради стабильности страны, сообщала «Газета.ру».

В мае Игорь Додон предложил назначить дату выборов заранее, чтобы в стране не возникали спекуляции на тему того, что глава государства пытается отсрочить проведение голосования и продлить свое пребывание в должности. Депутаты молдавского парламента на заседании 21 мая решили, что выборы президента республики состоятся 1 ноября.

Выборы президента Молдавии проходят раз в четыре года. Полномочия Додона истекут 23 декабря.