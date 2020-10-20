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Названия для трех новых улиц выбрали в Калуге

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Предложения по наименованию трех улиц одобрили на заседании комитетов городской думы Калуги. Также депутаты обсудили установку двух мемориальных досок.

По данным городской думы, новая улицы в деревне Канищево получит название «Приветливая». В деревне Юрьевка новые улицы назовут «Егорьевская» и «Васильевская». Об этом сообщает газета «Весть».

Кроме того, депутаты одобрили предложения по установке мемориальных досок. На здании школы №6 увековечат имя участника миротворческой миссии в Югославии и боевых действий в Чеченской Республике Андрея Зеленковского. Да доме №55 по улице Космонавта Комарова установят доску в память о заслуженном художнике РФ Павле Рыженко.

На территории Калужского колледжа народного хозяйства и природоустройства одобрили установку памятного знака в честь учащихся, выпускников и преподавателей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

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