Названия для трех новых улиц выбрали в Калуге

Предложения по наименованию трех улиц одобрили на заседании комитетов городской думы Калуги. Также депутаты обсудили установку двух мемориальных досок.

По данным городской думы, новая улицы в деревне Канищево получит название «Приветливая». В деревне Юрьевка новые улицы назовут «Егорьевская» и «Васильевская». Об этом сообщает газета «Весть».

Кроме того, депутаты одобрили предложения по установке мемориальных досок. На здании школы №6 увековечат имя участника миротворческой миссии в Югославии и боевых действий в Чеченской Республике Андрея Зеленковского. Да доме №55 по улице Космонавта Комарова установят доску в память о заслуженном художнике РФ Павле Рыженко.

На территории Калужского колледжа народного хозяйства и природоустройства одобрили установку памятного знака в честь учащихся, выпускников и преподавателей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.