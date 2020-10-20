Почти 22 тыс. жителей Мурманской области сделали прививку от гриппа

В Мурманской области 219,6 тыс. человек прошли вакцинацию против гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства и мобильных прививочных пунктах.

Вакцинация в регионе стартовала 4 октября. В региональном оперативном штабе отмечают, что для снижения эпидемиологических рисков в Мурманской области необходимо привить около 60% населения. Это примерно 400 тыс. человек, пишет ИА «Би-порт».

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологические пороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 41 регионе России. Высокая заболеваемость наблюдается преимущественно среди взрослого населения. На текущий момент прививки против гриппа сделали 38,9 млн человек, что составляет 26,5% от численности населения.