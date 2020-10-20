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В МАИ назвали несчастным случаем смерть студента в общежитии

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Студент, найденный мертвым в общежитии Московского авиационного института (МАИ), погиб в результате несчастного случая. Об этом 20 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

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«Студент второго курса института №1 «Авиационная техника» МАИ 2001 года рождения <…> скончался в результате асфиксии <…> В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. По предварительной информации, случившееся стало результатом несчастного случая», — рассказали агентству.

Ранее во вторник «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что студент МАИ найден мертвым в здании общежития на северо-западе Москвы. Тело обнаружил охранник в одной из комнат.

По предварительным данным, он покончил с собой. Отмечается, что рядом с телом не было найдено предсмертной записки, при этом обнаружен альбом с рисунками мертвых людей, черепов и голов без глаз.

Ранее, 13 июня, в Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело 17-летнего Тимура Гаврилова, гражданина Азербайджана, студента волгоградского медицинского вуза. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 22 июня стало известно, что подозреваемого в убийстве задержали в Смоленске, когда тот пытался покинуть Россию на такси.

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