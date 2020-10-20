США расширят санкции против «Северного потока - 2»

США расширят санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта «Северный поток –2», чтобы не позволить им закончить строительство газопровода. Об этом сообщает во вторник, 20 октября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на директиву администрации США.

Новые санкции коснутся компаний, предоставляющих услуги или финансирование для установки оборудования на работающих в рамках проекта «Северный поток – 2» судах.

«Государственный департамент расширил спектр санкций против незавершенного и поддерживаемого Россией газопровода, который рассматривается в качестве источника напряженности между Германий, Россией и США», — отмечает The Wall Street Journal.

В Госдепе также обвинили Москву в использовании трубопроводов «для создания национальной и региональной зависимости от российского энергоснабжения с целью использования этой зависимости для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления безопасности Европы и подрыва национальной безопасности и внешних политических интересов США».

Власти США в последние месяцы предпринимают активные попытки помешать реализации проекта «Северный поток 2».

Проект оборонного бюджета США, подготовленный в конгрессе, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции.

Проектом предусмотрены санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

США продолжают оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций строительство «СП-2» было приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

В ЕС и США призывают отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.