В Дании убийца журналистки Петер Мадсен пытался бежать из тюрьмы
Учёный, осуждённый за убийство журналистки, пытался бежать. Петер Мадсен смог покинуть тюрьму, однако его задержали. Беглец угрожал взорвать бомбу, но она оказалась муляжом. В тюрьме подозревали, что Мадсен готовит побег. В 2017 году изобретатель убил 30-летнюю журналистку Ким Валл. Преступление совершил на борту построенной им подводной лодки. Мадсен утверждал, что погибшая отравилась угарным газом. Учёного приговорили к пожизненному заключению.