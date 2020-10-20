В Кремле оценили слова Зеленского о создании Украиной военно-морских баз

Строительство Украиной двух военно-морских баз на Черном море может иметь негативные последствия. Об этом 20 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании двух военных объектов на побережье Черного моря.

«Нужно проанализировать эти заявления, безусловно, нужно понять, о каких военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе», — сказал представитель Кремля. Как добавил Песков, чтобы понять, о чем идет речь, нужна дополнительная информация.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что стране приступают к строительству двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона», отмечает «Газета.ру».

Как добавил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, если на побережье Черного моря с украинской стороны и появятся военные базы, то строить их будет точно не Украина. По мнению парламентария, строиться объекты будут на деньги США.