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«ФосАгро» сообщила о росте производства удобрений и их продаж

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ПАО «ФосАгро», российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщила о росте продаж за III квартал на 15% к уровню прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 20 октября в «Известия».

При этом за девять месяцев 2020 года объем продаж удобрений вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,9 млн т.

За этот же период объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года и составил 8,9 млн т. В III квартале текущего года производство также выросло на 1,3% к III кварталу 2019 года и составило 2976,6 тыс. т.

За 9 месяцев 2020 года выпуск удобрений вырос на 5%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 7,5 млн т. Данный рост был связан с продолжающейся модернизацией производственных мощностей и увеличением эффективности производства в течение прошлого года.

Доля продаж удобрений на внутреннем рынке за 9 месяцев 2020 года составила 31%, что сопоставимо с аналогичным периодом 2019 года.

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, на предприятиях компании не стали отменять меры профилактики коронавируса.

«Поэтому сейчас, когда мы снова наблюдаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России и мире, компания полностью готова продолжать деятельность на полной загрузке производственных мощностей, следуя эффективным протоколам защиты персонала и жителей регионов присутствия», — сказал топ-менеджер.

Отдельно он отметил достижения «ФосАгро» в области устойчивого развития. «MSCI ESG Research присваивает рейтинг MSCI ESG глобальным компаниям, оценивая присущие им риски в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также возможность управлять этими рисками по сравнению с конкурентами. Достижения нашей компании в этой области были отмечены повышением в III квартале рейтинга с уровня ВВ до уровня ВВВ», — поделился глава компании.

Этот рейтинг соответствует одному из наиболее высоких уровней, присвоенных агентством крупнейшим российским компаниям, добавил Гурьев.

На днях компания выиграла престижный всероссийский конкурс в области устойчивого развития «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность и устойчивость – 2019», проводимый Российским союзом промышленников и предпринимателей. Компания во второй раз, по совокупности побед в большинстве номинаций, завоевала Гран-при, став единственным обладателем высшей награды за всю 23-летнюю историю данного конкурса.

За девять месяцев 2020 года отмечен рост производства удобрений, в том числе в фосфорном, азотном сегментах, серной кислоты. Одновременно растут продажи продукции компании.

Так, за девять месяцев 2020 года продажи фосфорных удобрений на внутреннем рынке увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года и превысили 2 млн т.

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