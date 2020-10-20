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Лукашенко пообещал опираться на мнение народа при создании новой конституции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что все важные вопросы по обновлению конституции страны будут согласованы с гражданами республики. Слова белорусского лидера приводит во вторник, 20 октября, государственное агентство БелТА.

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«Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по конституции, и через обман сделаем новую конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют», — сказал глава государства.

Лукашенко пообещал, что мнение народа будет приоритетнее позиции чиновников при принятии любых решений.

«Пока я президент, решать будет белорусский народ, только люди будут решать, не президент в одиночку, не глава администрации. Высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов, и как народ решит — так и будет», — отметил президент.

9 октября Лукашенко призвал провести выборы Всебелорусского народного собрания для работы над поправками к конституции страны. Глава государства подчеркнул, что подготовку поправок к основному закону страны необходимо максимально приблизить к «рядовым гражданам».

В конце августа Лукашенко пообещал провести референдум по новой конституции. Он отметил, что уже сейчас специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны и что проект обновленной конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение.

По мнению политолога Евгения Прейгермана, проведение голосования по поправкам в конституцию Белоруссии в течение ближайших месяцев может привести к массовому бойкоту референдума.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США. Москва назвала ситуацию в Белоруссии внутренним делом страны.

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