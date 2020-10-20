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Эксперт объяснил ситуацию на валютном рынке

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Независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал во вторник, 20 октября, ситуацию на валютном рынке.

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Он предположил, что чем ближе дата выборов президента США, тем больше будет нарастать волатильность на глобальном рынке капитала. «И точно так же она будет передаваться валютному рынку — как глобальному международному валютному рынку, так и внутреннему нашему валютному рынку тоже немного достанется», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом Блинов отметил, что, несмотря на начало отопительного сезона во всем мире, какой-то устойчивой динамики на товарно-сырьевом рынке нет. Он напомнил, что цены на основные марки нефти не слишком уходят от отметок $40–41 за баррель.

«Ну и сами по себе общие геополитические проблемы, которые тоже никуда не делись, также будут оказывать давление на курс национальной валюты как по отношению к евро, так и по отношению к доллару», — сказал он. Также Блинов считает, что некоторая нервозность сохранится из-за того, что коронавирус существует и он никуда не делся.

Ранее в этот же день сообщалось, что курс доллара на Московской бирже вырос на 30 копеек — до 77,97 рубля. Курс евро вырос на 66 копеек и превысил 92 рубля, сообщает НСН.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки, он не уточнил.

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