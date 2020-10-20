Эксперт объяснил ситуацию на валютном рынке

Независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал во вторник, 20 октября, ситуацию на валютном рынке.

Он предположил, что чем ближе дата выборов президента США, тем больше будет нарастать волатильность на глобальном рынке капитала. «И точно так же она будет передаваться валютному рынку — как глобальному международному валютному рынку, так и внутреннему нашему валютному рынку тоже немного достанется», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом Блинов отметил, что, несмотря на начало отопительного сезона во всем мире, какой-то устойчивой динамики на товарно-сырьевом рынке нет. Он напомнил, что цены на основные марки нефти не слишком уходят от отметок $40–41 за баррель.

«Ну и сами по себе общие геополитические проблемы, которые тоже никуда не делись, также будут оказывать давление на курс национальной валюты как по отношению к евро, так и по отношению к доллару», — сказал он. Также Блинов считает, что некоторая нервозность сохранится из-за того, что коронавирус существует и он никуда не делся.

Ранее в этот же день сообщалось, что курс доллара на Московской бирже вырос на 30 копеек — до 77,97 рубля. Курс евро вырос на 66 копеек и превысил 92 рубля, сообщает НСН.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки, он не уточнил.