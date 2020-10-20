Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе

Идея о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения, заявил во вторник, 20 октября, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе приветственного слова участниками форума «Открытые инновации».

По его словам, кризис, возникший на фоне пандемии, наиболее безболезненно прошли работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников на удаленный режим работы. С другой стороны, как отметил Медведев, на удаленке возникло много трудностей, связанных с защитой прав сотрудников, а также с планированием рабочего время и времени отдыха.

«В России начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятности. И по мере развития цифровых технологий такая корректировка продолжится», — подчеркнул глава Совбеза, добавив, что все представленные идеи относительно этой сферы «должны оставаться в сфере обсуждения, включая и идею четырехдневной рабочей недели».

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев, будучи премьер-министром страны, заявил в начале июня 2019 года. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

В начале декабря прошлого года обсуждение перспектив введения четырехдневной рабочей недели в России было отложено на неопределенный срок.

3 сентября текущего года были опубликованы результаты опроса, согласно которым россияне считают оптимальной четырехдневную рабочую неделю с тремя выходными.