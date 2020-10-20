Песков прокомментировал обвинения в контрабанде в адрес «Аэрофлота»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» имеет возможность самостоятельно ответить на обвинения США в контрабанде в свой адрес. Об этом во вторник, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не знаю сути обвинений, которые предъявляются к российской компании. Но, думаю, российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы», — сказал пресс-секретарь журналистам.

Также Песков подчеркнул, что «российское государство всегда стоит на страже наших отечественных компаний».

Во вторник прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения 10 подозреваемым в контрабанде электроники из США в Россию. Утверждается, что якобы в перевозке товара участвовали бывшие и действующие сотрудники «Аэрофлота». Общая сумма контрабандных товаров составляет около $50 млн. Среди товаров, в частности, продукция компании Apple — смартфоны, планшеты и часы.

В 2019 году жители штата Иллинойс Дмитрий, Светлана и Александр Бандурины подали в суд на авиакомпании «Аэрофлот» и Finnair с требованием возместить сумму в размере $12 тыс. за рейс, на который они опоздали. Тогда заместитель гендиректора авиаперевозчика по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров заявлял, что иск против «Аэрофлота» является попыткой оказать давление на российскую авиакомпанию.