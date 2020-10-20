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Убивший шведскую журналистку изобретатель задержан после побега из тюрьмы

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Создатель подводной лодки «Наутилус», датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки, совершил побег из тюрьмы в пригороде Копенгагена. Об этом во вторник, 20 октября, пишет датская газета Ekstra Bladet.

Преступник сбежал из-под стражи ранее в этот же день. По данным издания, полицейские догнали беглеца в нескольких сотнях метрах от тюрьмы, однако задержание затянулось на несколько часов, так как Мадсен угрожал предметом, похожим на взрывное устройство.

После того как операция была завершена, полиция Копенгагена сообщила в Twitter, что преступник задержан. Позже в ходе брифинга правоохранители ответят на вопросы прессы.

Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене, но исчезла после пребывания с ним на построенной им же подлодке «Наутилус» 10 августа 2017 года. Сама субмарина затонула. Сначала изобретатель заявлял, что высадил девушку на берег, потом — что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подводного аппарата. Спустя несколько дней поиска сотрудники правоохранительных органов обнаружили расчлененное тело Валль. В полиции предполагали, что Мадсен намеренно затопил подлодку, чтобы скрыть убийство.

Позже на жестком диске, предположительно принадлежавшем изобретателю, были найдены видеоролики с пытками и казнями женщин.

В апреле 2018 года Мадсена приговорили к пожизненному заключению. В августе того же года мужчину избили в тюрьме, но правоохранительные органы Дании не стали комментировать причины конфликта между заключенными.

Мадсен отказался выплачивать компенсацию родителям и молодому человеку погибшей. Родители и партнер Валль требовали компенсации в размере 300 тыс. датских крон (около $46,5 тыс.). Однако он согласился выплатить 33 тыс. крон ($5,1 тыс.) Датской морской администрации за затопленную подлодку.

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