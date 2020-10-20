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Песков отказался комментировать обвинения во вмешательстве в дела ЦАР

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В Кремле не будут комментировать публикацию доклада американской НКО о том, что Россия якобы стремится повлиять на исход выборов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом во вторник, 20 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы не знаем, насколько велик экспертный потенциал этой организации. Наверное, я вообще бы не стал это никак комментировать», — ответил Песков.

В докладе идет речь о том, что Россия и Франция якобы поддерживают противоборствующие группировки в ЦАР, чтобы оказать влияние на исход президентских и парламентских выборов в этой стране.

В августе прошлого года американский телеканал CNN выпустил специальный репортаж о том, как Россия якобы при помощи частных военных компаний «усиливает влияние» в ЦАР и других странах Африки. Журналисты поговорили с жителями региона Ява, и те рассказали, что последнее время в регион приехало много людей из России. По их словам, местные работают на них, добывая золото и алмазы. Также россияне якобы тренируют новобранцев местной армии, сообщалось в репортаже CNN.

Позже двое граждан Центрально-Африканской Республики признались, что оболгали россиян за деньги.

В июне 2019 года в МИД России сообщали об отправке в ЦАР российских военнослужащих для работы в составе миссии ООН. Сообщалось, что россияне направлены туда в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.

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