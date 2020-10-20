Мишустин заявил о привычной для России жизни под санкциями

Россия хорошо справляется в условиях санкций и уже привыкла к ним, заявил во вторник, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«[Россия] справляется хорошо. В этом смысле Россия, или российское государство, Российская империя, привычно живет в модели санкций», — сказал глава российского правительства.

15 октября Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведение финансовых операций.

Вашингтон в свою очередь поддержал решение Брюсселя о наложении санкций на россиян, которых ЕС считает причастными к инциденту с Навальным.

Кроме того, месяцем ранее США расширили санкционные списки. В них попали восемь выходцев из России, а также там оказались семь организаций из РФ и Финляндии.

13 октября министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

В тот же день бывший глава немецкой разведки Герхард Шиндлер заявил, что Россию невозможно поставить на колени с помощью санкций.

В середине июня Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить санкции против России из-за Крыма.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.

Вместе с тем Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.