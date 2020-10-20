Мишустин заявил о готовности России поделиться опытом создания вакцины от COVID-19

Россия готова поделиться опытом создания вакцины от коронавируса с другими странами. Об этом во вторник, 20 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, всегда открыты для диалога, невзирая на политические, культурные или другие различия. Это наша принципиальная позиция», ― сказал он специальной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также глава российского правительства подчеркнул, что коронавирус не разделяет страны, континенты, атакует сильных и слабых, богатых и бедных, не делит людей по национальностям, политическим взглядам или убеждениям.

Ранее в этот день генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября.

1 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровело 1 085 608 человек.

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