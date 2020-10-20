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Мишустин заявил о готовности России поделиться опытом создания вакцины от COVID-19

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Россия готова поделиться опытом создания вакцины от коронавируса с другими странами. Об этом во вторник, 20 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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«Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, всегда открыты для диалога, невзирая на политические, культурные или другие различия. Это наша принципиальная позиция», ― сказал он специальной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также глава российского правительства подчеркнул, что коронавирус не разделяет страны, континенты, атакует сильных и слабых, богатых и бедных, не делит людей по национальностям, политическим взглядам или убеждениям.

Ранее в этот день генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября.

1 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровело 1 085 608 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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