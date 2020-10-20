Пациент-отель планируют построить в Архангельске

В Архангельске планируют построить гостиницу для пациентов, приезжающих в город на медицинское обследование и плановые медпроцедуры. Проекту присвоен статус авторитетного. Об этом губернатор региона Александр Цыбульский сообщил в своем Telegram-канале.

Построить восьмиэтажное здание предполагается рядом с больничным городком в районе проезда Сибиряковцев. Согласно проекту, отель соединят переходом с Архангельской областной клинической больницей.

Гостиница будет включать 150 номеров, рассчитанных на 366 пациентов. Стоимость проживания для них составит от 900 до 1900 рублей в сутки. Инвестор планирует вложить в проект порядка 170 млн рублей, пишет ИА FlashNord.

По данным пресс-центра регионального правительства, ежедневно в больницу приезжают около 500 человек, 150 из них остаются в городе на несколько дней для проведения процедур и обследования. Пациент-отель должен сделать их пребывание комфортным и сократить расходы на съем временного жилья.

19 октября проект рассмотрела и поддержала комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области. Ему был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.