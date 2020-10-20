Названо условие для введения тотального карантина на Украине

Тотальный карантин по коронавирусной инфекции будет введен на Украине при условии достижения в стране «третьего уровня» пандемии. Такое мнение высказал во вторник, 20 октября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает «СТРАНА.ua».

По словам главы ведомства, данный уровень подразумевает выявление 11–15 тыс. случаев коронавируса в стране за сутки и заполненность коечного фонда Украины больными COVID-19 на 85% и более, уточняет RT.

Степанов также рассказал о «четвертом уровне» пандемии. На этом этапе каждый день будет фиксироваться больше 20 тыс. случаев коронавируса, в связи с чем ресурсы медицинской системы Украины будут исчерпаны, а помощь пациентам станет избирательной.

«Мы будем вынуждены применить протокол медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи», — предупредил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что за сутки на Украине было выявлено 5469 случаев коронавирусной инфекции. 113 человек скончались. Всего на Украине было зафиксировано 309 107 больных коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.