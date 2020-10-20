Путин отметил необходимость доступности банковского рынка для клиентов

Банковский рынок должен быть доступным для клиентов. Об этом во вторник, 20 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

«Доступность надо, конечно, обеспечивать для клиентов, доступность банковского рынка», — сказал глава государства, обсуждая с финансистом условия работы кредитно-финансовых организаций.

В ходе общения Листов рассказал главе государства о текущей деятельности банка, отмечается в сообщении на сайте Кремля. Президент поздравил банк с 20-летием, которое он отмечает в этом году.

«Сегодня, как мы с вами уже сегодня говорили, Россельхозбанк входит в пятерку крупнейших российских банков и играет системообразующую роль в национальной экономике. Банк является пятым по капиталу — 511 млрд рублей, пятым по привлечению средств и по кредитованию физических лиц, является четвертым по объемам ипотеки и выдаче кредитов юридическим лицам», — рассказал топ-менеджер.

В сентябре в Россельхозбанке заявили, что самыми перспективными халяльными продуктами российского агропромышленного комплекса для экспорта на Ближний Восток стали шоколад, мясо птицы и баранина.