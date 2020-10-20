Жителей Тверской области предупредили о заморозках

Синоптики предупредили о ночных заморозках на территории Тверской области. Температура местами опустится до –5 градусов.

Похолодание ожидается в ночь с 20 на 21 октября. При северном ветре температура опустится в некоторых районах Тверской области. В ночь с 21 на 22 октября ожидаются заморозки до –3 градусов. Обь этом пишут «Тверские ведомости».

В ГИБДД напоминают, что перед заморозками необходимо подготовить автомобиль и сменить летние шины на зимние во избежание роста числа ДТП.

Ранее предупреждение о заморозках выпустило МЧС в Крыму. До 22 октября температура в степных и предгорных районах может опускаться до –3 градусов. В связи с заморозками объявлено штормовое предупреждение.