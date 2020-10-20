Кремлевский бульвар благоустроят в Нижнем Новгороде

Участок Кремлевского бульвара планируют благоустроить в Нижнем Новгороде. Управление делами правительства региона объявило аукцион на проведение работ со стартовой стоимостью более 50,45 млн рублей.

Участок, на котором необходимо благоустройство, находится между Кладовой и Коромысловой башнями Нижегородского кремля. Работы необходимо завершить до 31 июля 2021 года. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Средства на проведение ремонта будут выделены из областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы. Порядка 15 млн рублей направят в 2020 году, оставшаяся сумма поступит в 2021 году.

Кроме того, в Нижнем Новгороде провели аукционы для выбора подрядчиков, которые займутся реконструкцией трех башен кремля.

Ранее сообщалось о подписании контракта на выполнение противоаварийных работ на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Стоимость ремонта составит 66,6 млн рублей.