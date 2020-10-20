Прямой эфир

Кремлевский бульвар благоустроят в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участок Кремлевского бульвара планируют благоустроить в Нижнем Новгороде. Управление делами правительства региона объявило аукцион на проведение работ со стартовой стоимостью более 50,45 млн рублей.

Участок, на котором необходимо благоустройство, находится между Кладовой и Коромысловой башнями Нижегородского кремля. Работы необходимо завершить до 31 июля 2021 года. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Средства на проведение ремонта будут выделены из областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы. Порядка 15 млн рублей направят в 2020 году, оставшаяся сумма поступит в 2021 году.

Кроме того, в Нижнем Новгороде провели аукционы для выбора подрядчиков, которые займутся реконструкцией трех башен кремля.

Ранее сообщалось о подписании контракта на выполнение противоаварийных работ на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Стоимость ремонта составит 66,6 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020