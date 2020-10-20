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Балерину уволили из-за набранного на домашнем режиме веса

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Московский театр иллюзии уволил балерину Ксению Турышеву за то, что она набрала лишний вес во время домашнего режима в период пандемии. Девушка обратилась в суд. Об этом во вторник, 20 октября, пишет портал EAН.

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Балерина заключила контракт со столичным театром 5 февраля. За время работы она приняла участие в 15 спектаклях.

С введением в стране ограничительных мер из-за COVID-19 труппу временно распустили по домам. 28 апреля балерине позвонил художественный руководитель, который сообщил девушке об увольнении, так как она якобы не прошла испытательный срок. Причин работник театра не уточнил.

Позднее Турышева узнала, что из театра были уволены все артисты и сотрудники административного отдела, которые находились на испытательном сроке. Девушка подала иск в суд. Зачитывая характеристику на Турышеву, представитель театра зачитал: «Как для артиста балета, присутствуют проблемы с лишним весом».

«При росте 164 см я вешу 55 кг. Такой вес нельзя назвать лишним, я специально проходила обследование и консультировалась со специалистами. Говорят, что дальше худеть нельзя, наоборот, надо добавить мышц», — отметила балерина в разговоре с изданием.

Суд признал увольнение балерины незаконным. Теперь работодатель должен принять Турышеву обратно, а также компенсировать артистке 56 тыс. рублей зарплаты и 5 тыс. рублей за моральный ущерб.

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