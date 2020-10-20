Пассажирка летевшего в Шотландию самолета кашляла на попутчиков с угрозами смерти

Пассажирка самолета, следовавшего из Ирландии в Шотландию, отказалась надевать маску и намеренно начала кашлять на попутчиков, выкрикивая обещания верной смерти. Поведение женщины попало на видео, которое 20 октября опубликовал телеканал Fox News.

После приземления женщину попросили надеть маску, что вызвало у нее такую реакцию.

Чтобы успокоить женщину, на борт пришлось вызывать сотрудников полиции, сообщает РЕН ТВ. Когда пассажирку пытались вывести из самолета, она начала кашлять на людей и несколько раз прокричала: «Вы все всё равно когда-нибудь умрете. От коронавируса или от чего-то другого».

В июле туриста из Великобритании арестовали на Майорке за то, что он кашлял на посетителей ресторана и уверял, что заражен коронавирусом. Когда на место прибыли полицейские, 43-летний мужчина попытался скрыться и сопротивлялся аресту. В участке мужчине принудительно сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.