На Украине 113 человек умерли от коронавируса за сутки

113 человек скончались на Украине за сутки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается во вторник, 20 октября, на сайте системы мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За сутки в стране было выявлено 5469 новых случаев заболевания.

Всего на Украине было зафиксировано 309 107 больных коронавирусом.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обсуждает с Европой поставки вакцины от коронавируса, как только она появится, пишет REGNUM.

Накануне глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что в Харькове ситуация с пандемией коронавируса критическая: в городе не хватает коек в больницах, отмечаются нехватка медперсонала и дефицит лекарств, передает RT.

На прошлой неделе глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что если российская вакцина от коронавируса будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения, то Киев допускает ее закупку.

По данным Worldometer на 20 октября, на Украине зафиксировано 309,1 тыс. случаев COVID-19, 5,7 тыс. человек скончались, 129,5 тыс. пациентов выздоровели.