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Два человека погибли в загоревшемся автомобиле в Псковской области

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Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области. Автомобиль опрокинулся в кювет и загорелся.

Авария произошла на автодороге Толкачево–Себеж–Заситино. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Иномарка опрокинулась и загорелась, сообщает «Псковская лента новостей».

Водитель 1990 года рождения и его пассажир 1986 года рождения скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы, но отказался от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане иномарка загорелась после столкновения с деревом. 26-летнего водителя автомобиля госпитализировали. Пассажир 1994 года рождения скончался от травм и ожогов.

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