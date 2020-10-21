Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что Соединенные Штаты смогут восстановить добычу нефти только к 2022 году. Это не только дает некоторую гарантию стабильности восстанавливающимся рынкам углеводородного сырья, но и подрывает основу концепции энергетического доминирования США на ближайшие годы.

Инвестиции в нефтегазовый сектор в 2020 году сократятся на треть по сравнению с относительно благополучным 2019-м, оценило МЭА. При этом вложения в сланцевую индустрию Соединённых Штатов могут сократиться более чем вдвое — со $100 млрд до $45 млрд.

За прошедшее десятилетие, по оценке агентства, американские сланцы обеспечили почти 60% мирового роста спроса на нефть и газ. Но они не оправдали многочисленных прогнозов, звучавших на рубеже 2000-х и 2010-х годов, предрекавших рост сланцевой добычи по всему миру. За пределами США практически нигде, кроме Китая, так и не начали добывать сколь-нибудь заметные объемы сланцевого газа. Большинство попыток закончились позорными неудачами.

В самих Штатах сланцы оказались крайне живучими. В 2012 году начался кризис добычи сланцевого газа, поскольку затраты у многих компаний превышали прибыль из-за рухнувших цен на голубое топливо. Мир в массе своей этот кризис не заметил — он касался исключительно Северной Америки. Кроме того, его последствия были купированы бурно развивавшейся добычей сланцевой нефти. Значительная доля газа стала лишь побочным продуктом при производстве черного золота. Так, по итогам прошлого года доля попутного сланцевого газа занимала треть в общем объеме добычи.

Кризис 2014–2016 годов, охвативший весь мир, на некоторое время уронил производство нефти в Штатах. Восстановление прежних показателей не в последнюю очередь было связано со сделкой ОПЕК+, заключенной в декабре 2016 года и стабилизировавшей рынок. Стремительный рост американского нефтегаза породил в правящих кругах этой страны концепцию энергетического доминирования. Страна не только должна была стать независимой от импортных энергоресурсов, но и вырасти в крупного игрока на мировой нефтегазовой арене. Частным случаем этой концепции рассматривались поставки сжиженного природного газа (СПГ) на внешние рынки.

Но из-за нерешенных экономических проблем нефтегазовых компаний в США стремительный рост добычи сопровождался стремительным же ростом банкротств. К началу 2020 года американские сланцы пришли в достаточно шатком положении. Поэтому в I квартале этого года они снизили капитальные затраты более чем на $16,5 млрд.

Но при этом практически никто в мире не ожидал, что сланцы рухнут настолько стремительно. Хотя уже в I квартале звучали прогнозы на текущий год о почти двукратном сокращении инвестиций в американском нефтегазе, ожидалось, что падение добычи составит лишь 1 млн баррелей в сутки. И ждали его только в середине года.

Американское министерство энергетики в марте, глядя на рушившийся рынок, и вовсе предполагало, что средний уровень добычи нефти в США по итогам 2020 года составит 13 млн баррелей в сутки. При этом в середине марта Штаты достигли пикового показателя в 13,1 млн баррелей, из которых сланцевая нефть составляла 8–8,6 млн баррелей.

В начале апреля добыча рухнула до 12,4 млн баррелей в сутки и устремилась еще больше вниз, пока не достигла 10,5 млн баррелей в сутки в июне. Затем этот показатель даже подрастал, но в сейчас вновь вернулся к июньской отметке.

Западные исследователи склонны считать топливом американского сланцевого проекта дешевые кредиты. И отчасти с этим мнением можно согласиться. Сейчас нефтегазовым компаниям в США все сложнее получить деньги у банков. Те оценивают риски и предлагают повышенную ставку. Ирония ситуации в том, что срок активной жизни сланцевой скважины на порядок меньше, чем традиционной. Поэтому даже для поддержания текущего уровня добычи нужно постоянно бурить. А на это требуются финансы, доступ к которым стал гораздо сложнее.

И здесь стоит вспомнить, что если деньги — топливо, то двигатель американской сланцевой индустрии — это невероятных размеров парк буровых установок. Их активность сейчас находится на многолетних минимумах. Работает немногим более 200 установок — на 470 меньше, чем в начале года. И в четыре раза меньше, чем в период наиболее активного роста добычи.

При благополучном развитии событий Соединенные Штаты смогут вернуться на докризисные уровни добычи к 2022 году, предполагает МЭА. Отчасти это говорит о том, что США, пусть и невольно, продолжат успешно соблюдать свою неофициальную часть сделки ОПЕК++ и не будут негативно влиять на рынок. Собственно, на фоне обвалившихся инвестиций и усложнившегося доступа к заемным средствам иного развития событий ожидать сложно. Более того, в наиболее успешном для Штатов 2018 году они нарастили добычу на 2 млн баррелей в сутки. Чтобы к 2022 году вернуться на докризисный уровень, придется побить этот рекорд. А предпосылок для этого нет.

Американский газ вряд ли в обозримом будущем повторит свой рекорд 2019 года на мировом рынке. Как уже отмечалось выше, сланцевый газ в значительной степени является попутным продуктом при добыче нефти. Падает добыча нефти — падает добыча газа. Это явление уже наблюдалось во время кризиса 2014–2016 годов. При этом спрос на голубое топливо на внутреннем американском рынке значительно вырос. Особенно в электроэнергетике. Из-за чего, кстати, в 2010–2019 годах в два раза обвалилась угольная генерация. А в условиях падающей добычи о значимой конкуренции с кем-либо на мировом рынке речь идти не может. Ни в Азии, ни в Европе.

Нефтяная отрасль США и поставщики американского сжиженного природного газа оказались неприспособленными к текущему кризису. Энергетическое доминирование явно забуксовало.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

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